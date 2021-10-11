Более 200 школьных классов в Екатеринбурге вернулись на дистант из-за COVID-19

Данные на 11 октября гласят, что это сделано в целях профилактики распространения заболевания. В общей сложности на дистант отправлены 207 классов. Среди них 202 класса из-за коронавирусной инфекции, а 5 — ОРВИ, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации Екатеринбурга.