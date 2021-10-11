Четвертый день подряд суточная заболеваемость COVID-19 на Урале бьет рекорды

Четвертый день подряд в Свердловской области фиксируется рекордное количество заражений COVID-19. За сутки с 10 по 11 октября число заболевших за сутки составляет 565 человек. Днем ранее показатель составлял 558 человек.

565 новых случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Свердловской области В Екатеринбурге за сутки выявлено 132 случая заражения. Остальные приходятся на другие муниципалитеты региона, в том числе и Нижний Тагил, сообщает региональный оперштаб. Всего в Свердловской области число заболевших коронавирусом достигло 144,9 тысячи человек. Отмечается, что 976 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 544 из них помещены в реанимацию, в том числе 453 на аппаратах ИВЛ. Число пациентов, состояние которых оценивается как средней тяжести, составляет 6,8 тысячи. В целом по России показатели заболеваемости приближаются к рекордным. За сутки подтверждено 29,4 тысячи случаев. Всего число заболевших составляет 7,8 миллиона. Число выздоровевших в Свердловской области достигло 133,1 тысячи человек За минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписано 456 человек. В целом по стране это число составило 15,4 тысячи человека. Больше всего выздоровевших насчитывается в Москве — 2,3 тысячи пациентов. На втором месте Санкт-Петербург — 1,3 тысячи. На третьем Нижегородская область с 509 выписанными. В общей сложности после инфекции выздоровели 6,87 миллиона человек. Еще 42 человека скончались от COVID-19 в Свердловской области Общее количество летальных случаев в регионе составляет 6773 человека. В России за последние сутки от коронавируса скончались 957 человек. За все время пандемии число умерших составляет свыше 217 тысяч человек.

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