Из-за сильного запаха гари в Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит качество воздуха

Санврачи также дали рекомендации жителям. В частности, врачи советуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно по утрам, не открывать окна, не носить контактные линзы. Также рекомендуется пить больше воды, промывать горло, глаза и нос, а также пользоваться масками, делать влажную уборку и занавешивать окна влажной тканью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.