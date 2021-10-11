Из-за сильного запаха гари в Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит качество воздуха

Из-за сильного запаха гари в Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит качество воздуха
Из-за сильного запаха гари в Екатеринбурге Роспотребнадзор проверит качество воздуха
Сегодня, 13:35Здоровье и экологияФото: 1MI
Проверка качества воздуха планируется Роспотребнадзором в Екатеринбурге после сообщений о сильном запахе гари 11 октября 2021 года.

Специалистам предстоит дать оценку содержанию в воздухе концентрации вредных примесей, а также взвешенных веществ.

Санврачи также дали рекомендации жителям. В частности, врачи советуют избегать длительного нахождения на открытом воздухе, особенно по утрам, не открывать окна, не носить контактные линзы. Также рекомендуется пить больше воды, промывать горло, глаза и нос, а также пользоваться масками, делать влажную уборку и занавешивать окна влажной тканью, сообщили в Управлении Роспотребнадзора Свердловской области.

Напомним, с вечера 10 октября 2021 года жители Екатеринбурга начали сообщать о запахе гари, а также задымлении в районе ЕКАДа. В МЧС заявляли, что дым шел от тлеющих торфяников. На утро 11 октября ситуация не изменилась.

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