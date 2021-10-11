О правилах госпитализации с COVID-19 на Урале рассказал министр здравоохранения

Как стало известно, находясь в среднетяжелом состоянии, больной все равно может остаться лечиться дома. Карлов отметил, что рассматривать вопрос о госпитализации нужно в том случае, если в течение трех дней у пациента сохраняется температура 38,5 градуса и выше, сообщает ТК «ОТВ». Также он подчеркнул, что пациенты в состоянии средней тяжести будут госпитализированы в том случае, если соблюдаются два из следующих признаков:
Также обязательная госпитализация необходима для беременных, пациентов из группы риска и граждан, старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями.
Напомним, в конце августа 30-летняя женщина из Краснотурьинска заболела коронавирусной инфекцией. У нее было диагностировано 36-процентное поражение легких, но она отказывалась добровольно лечиться из-за несовершеннолетних детей.