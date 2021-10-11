Реабилитационный центр в Екатеринбурге снова перепрофилируют под лечение COVID-19

Реабилитационный центр в Екатеринбурге снова перепрофилируют под лечение COVID-19
Реабилитационный центр в Екатеринбурге снова перепрофилируют под лечение COVID-19
Сегодня, 14:56Здоровье и экологияФото: 1MI
Реабилитационный центр «Озеро Чусовское» в Екатеринбурге снова отдают под лечение пациентов с коронавирусом. На данный момент оттуда экстренно выписывают пациентов.

В центре снова строят шлюзы и ставят перегородки для разделения пространства на несколько зон, пишет Е1.

Пациентов в учреждении находится много, они лежат даже в коридорах, рассказывает один из сотрудников. До 16.00 они все должны быть выписаны, так как после этого времени уже начнут поступать пациенты с коронавирусом.

Согласно приказу Минздрава, 170 коек центра снова будут принимать пациентов с COVID-19. В общей сложности в Свердловской области на данный момент для коронавирусных больных имеется 9069 мест.

В центре надеялись, что у них останется «чистая» зона для продолжения реабилитации пациентов. Однако в Минздраве посчитали, что это невозможно.

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КоронавирусЕкатеринбург
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