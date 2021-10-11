Студенты УрФУ заявили о посещении занятий контактными по COVID-19

Студенты физтеха УрФУ заявили, что на дистант отправлено только две группы, где были выявлены случаи коронавируса, остальных заставляют ходить на занятия, сообщает E1.
В руководстве университета подтвердили, что 2 группы сейчас на дистанте, который длиться 14 дней с момента выявления последнего случая заболевания COVID-19.
Студенты думают, что даже с симптомами ОРВИ в группе, их сразу переведут на дистанционное обучение. Но это не так, на дистант переводятся только те группы, в которых выявлены больные с коронавирусной инфекцией,прокомментировали в пресс-службе ВУЗа.
Напомним, 95% развернутых коек в госпиталях и стационарах Свердловской области уже заняты больными коронавирусом.