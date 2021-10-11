Студенты УрФУ заявили о посещении занятий контактными по COVID-19

Студенты УрФУ заявили о посещении занятий контактными по COVID-19
Студенты УрФУ заявили о посещении занятий контактными по COVID-19
Сегодня, 14:55Здоровье и экологияФото: 1МI
Студенты продолжают ходить на занятия в УрФУ, несмотря на выявленные случаи коронавирусной инфекции в некоторых группах. Полностью переходить на дистанционное обучение в ВУЗе пока также не планируется.

Студенты физтеха УрФУ заявили, что на дистант отправлено только две группы, где были выявлены случаи коронавируса, остальных заставляют ходить на занятия, сообщает E1.

В руководстве университета подтвердили, что 2 группы сейчас на дистанте, который длиться 14 дней с момента выявления последнего случая заболевания COVID-19.

Студенты думают, что даже с симптомами ОРВИ в группе, их сразу переведут на дистанционное обучение. Но это не так, на дистант переводятся только те группы, в которых выявлены больные с коронавирусной инфекцией,прокомментировали в пресс-службе ВУЗа.

Напомним, 95% развернутых коек в госпиталях и стационарах Свердловской области уже заняты больными коронавирусом.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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