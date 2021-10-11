Вводить досрочные каникулы в школах Екатеринбурга из-за COVID-19 не планируется

Досрочные каникулы для школьников в Екатеринбурге из-за увеличения заболеваемости коронавирусом не планируется. Кроме того, не планируется их продлевать.

Учебным заведениям города рекомендовано провести осенние каникулы с 1 по 7 ноября, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на городской департамент образования. Ранее стало известно, что в Пермском крае школьники могут пойти на каникулы досрочно, то есть на неделю раньше. Министерство образования рекомендовало отправить школьников на отдых с 25 октября, а некоторых с 27 октября. Кроме того, там возможно продление каникул на три дня. Такое решение может быть принято из-за увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом.

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