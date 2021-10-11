Жуй, полоскай, надувай: что делать родителям при задержке речи у маленьких тагильчан?

Родитель легко понимает ребенка и без слов, тогда им кажется, что отсутствие речи — небольшая проблема. Однако малыш находится в социуме, где основным средством общения является речь. Если дети не могут понять ребенка, они не зовут его в игру. Такое отношение может вызвать у ребенка агрессивное поведение и неадекватное отношение к окружающему миру.