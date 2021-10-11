Жуй, полоскай, надувай: что делать родителям при задержке речи у маленьких тагильчан?

Три года необходимо ребенку для освоения речевого аппарата. В 2-3 месяца родителей умиляет гуление, которое становится первой нормой развития речи младенца. В 7-8 месяцев малыш начинает лепетать, в один год — говорить первые слова. С года до двух лет ребенок осваивает слова через речь родителей. В этот период формируется пассивный словарь: малыш понимает слова, но еще не умеет их произносить.
В два года происходит резкий скачок речевого развития. Ребенок начинает складывать знакомые слоги в слова, а слова в предложения. В активном словаре, то есть в устной речи ребенка появляются существительные, местоимения, глаголы, прилагательные. И вот к трем годам ребенок может договорить стих, пропеть песню, выражать мысли простыми предложениями.
Любое отклонение от нормы — сигнал для родителей.
Тревогу у родителей должно вызвать отсутствие речи в 2-2,5 года ребенка, говорит логопед Людмила Самойлова.
Родитель легко понимает ребенка и без слов, тогда им кажется, что отсутствие речи — небольшая проблема. Однако малыш находится в социуме, где основным средством общения является речь. Если дети не могут понять ребенка, они не зовут его в игру. Такое отношение может вызвать у ребенка агрессивное поведение и неадекватное отношение к окружающему миру.
По словам логопеда, родители могут развивать речь ребенка самостоятельно. Для этого достаточно ежедневно выполнять простые упражнения.
Можно начать заниматься самостоятельно, в интернете много упражнений. Бывает, что звуки начинают появляться. Также это будет хорошей подготовкой языка ребенка, для работы по постановке звуков, которую в дальнейшем осуществит логопед, сказала логопед Людмила Самойлова.
Если все-таки речевое развитие отклоняется от нормы, и родители замечают, что ребенок не говорит в 2,5-3 года или искажает звуки, следует обратиться к логопеду. Сейчас в городе нет дефицита специалистов.
Кроме поликлиник детской больницы, логопеды есть практически во всех дошкольных образовательных учреждениях, в образовательных учреждениях, где обучаются школьники по адаптированным программам обучения, в реабилитационных центрах.
Проблема с речью требует решения, поэтому к логопеду необходимо обращаться, подчеркивает врач с 23-летним стажем Людмила Самойлова.
Логопед занимается корректировкой и устранением речевых нарушений, а также развитием компонентов речевой системы. Логопедия — наука, которая находится на стыке медицины, педагогики и психологии, изучает различные дефекты речи, причины их появления, механизмы и способы их устранения или предупреждения.
Логопед работает с дизартрией, алалией, ринолалией, с затруднением автоматизации поставленных звуков в речи. Иногда для устранения проблем с речью ребенка логопед объединяется с неврологом и лор-врачом.
Сложность работы логопеда в том, что не все родители осознают важность правильного звукопроизношения и необходимость работы с ребенком, говорит Людмила Самойлова.
Важно обращаться к квалифицированным специалистам и остерегаться самоучек, так как время — ценный ресурс для устранения нарушений речи. Человек без специального образования, называющий себя логопедом, может не оказать требуемую помощь в решении логопедических проблем.
Логопедов готовят педагогические вузы, эти специалисты работают потом в образовании, медицине и реабилитационных центрах. У специалиста должны быть документы, подтверждающие его квалификацию.
Упражнения взяты из книги Н. Нищевой «Веселая артикуляционная гимнастика».
«Хоботок». Вытягиваем губы вперед, как для поцелуя, держим в таком положении 3-5 секунд. Возвращаем губы в спокойное положение. Даем ребенку время для отдыха и расслабления. Предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
«Хомячок». Предлагаем малышу надуть щеки при закрытом рте и подержать в таком положении 3-5 секунд, а потом выдохнуть, расслабиться, сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
«Котёнок лакает молоко». Широко открываем рот, делаем 4-5 движений широким языком, как бы лакая молоко. Закрываем рот. Убираем язычок. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение.
«Иголочка». Широко открываем рот, приподнимаем и вытягиваем вперед тонкий язычок. Фиксируем положение на 3—5 секунд. Убираем язычок, закрываем рот. Даем ребенку время для отдыха и расслабления, предлагаем сглотнуть слюну. Повторяем упражнение 3-4 раза.
«Вкусный мед». Широко открываем рот, острым кончиком языка проводим по верхней губе слева направо и обратно. Следим за тем, чтобы не двигалась нижняя челюсть. Выполняем 6-8 раз. Убираем язычок, закрываем рот.