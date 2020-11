В Нижнем Тагиле за сутки с 10 по 11 ноября было подтверждено 25 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Общее число заболевших с начала пандемии составило 2621 человек. В Свердловской области за сутки было выявлено 306 новых случаев заболевания коронавирусом. Такое количество последний раз было зафиксировано в июле. Всего инфекция выявлена у 39 376 уральцев. Из них выздоровели более 31,5 тысячи человек. Количество скончавшихся составляет 856 человек.

