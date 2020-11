В России за минувшие сутки подтвердили 19 851 случай заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Из них у 4932 человек инфекция проявляется без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.

Всего в России выявлено 1 836 960 случаев коронавируса. Количество выздоровевших увеличилось до 1 369 357 человек, в том числе 18 616 человек — за сутки. Кроме того, зафиксировано 432 летальных случая. Всего от инфекции с начала пандемии скончались 31 593 человека. По информации Роспотребнадзора, на данный момент, проведено более 66,1 миллиона тестов на выявление инфекции. Из них 512 тысяч проведено за последние сутки. Под наблюдением также остаются более 430 тысяч человек.

