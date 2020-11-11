В Свердловской области 30% коечного фонда отданы для пациентов с коронавирусом

Напомним, с начала пандемии в Свердловской области выявлено более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 847 человек скончались. В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Количество выявляемых случаев за сутки держится в районе трех сотен человек.