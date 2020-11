В Свердловской области 30% коечного фонда отданы для пациентов с коронавирусом

В Свердловской области третья часть коечного фонда больниц отдана для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба.

По словам Крекова, в Свердловской области всего около 30 тысяч коек, из них уже больше 10 тысяч отведены под «красную» зону. Примерно полторы тысячи коек — это неприкосновенный запас, который мы держим под вспышки, добавил Креков. Напомним, с начала пандемии в Свердловской области выявлено более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 847 человек скончались. В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Количество выявляемых случаев за сутки держится в районе трех сотен человек.

