В Свердловской области 30% коечного фонда отданы для пациентов с коронавирусом

По словам Крекова, в Свердловской области всего около 30 тысяч коек, из них уже больше 10 тысяч отведены под «красную» зону.
Примерно полторы тысячи коек — это неприкосновенный запас, который мы держим под вспышки, добавил Креков.
Напомним, с начала пандемии в Свердловской области выявлено более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 847 человек скончались. В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Количество выявляемых случаев за сутки держится в районе трех сотен человек.