В Свердловской области 30% коечного фонда отданы для пациентов с коронавирусом

В Свердловской области 30% коечного фонда отданы для пациентов с коронавирусом

Сегодня, 09:35Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области третья часть коечного фонда больниц отдана для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков в ходе брифинга по итогам заседания оперативного штаба.

По словам Крекова, в Свердловской области всего около 30 тысяч коек, из них уже больше 10 тысяч отведены под «красную» зону.

Примерно полторы тысячи коек — это неприкосновенный запас, который мы держим под вспышки, добавил Креков.

Напомним, с начала пандемии в Свердловской области выявлено более 39 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них 847 человек скончались. В последние несколько недель отмечается рост заболеваемости. Количество выявляемых случаев за сутки держится в районе трех сотен человек.

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