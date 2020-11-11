В Свердловской области в выходные ожидаются заморозки до -18 градусов

Он пройдет по территории Зауралья, в зону циклона попадут в основном Свердловская и Курганская области.
Циклон добавит снежка, затянет порцию холодного арктического воздуха, говорит главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.
Температура в предстоящие выходные дни понизится до -18 градусов.
При этом в первые десять ноября температура воздуха превышала норму на четыре-пять градусов, поэтому до сих пор не установился снежный покров. На территории Свердловской области сегодня утром его высота была от четырех до 11 сантиметров, а в горах — до 15 сантиметров.