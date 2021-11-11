Борющаяся с онкологией девушка получила просроченный QR-код в Екатеринбурге

Екатеринбурженка Алина, два года борющаяся с онкологией, получила просроченный сертификат в связи с медицинским отводом. Как выяснилось, код действует до 24 мая 2021 года.

Девушка рассказала, что пыталась попасть в ТЦ «Фан-Фан», но по коду ее не пустили, поэтому удалось пройти по справке. Во время сканирования сертификата появляется сообщение, которое гласит, что срок действия истек 24 мая текущего года. В свердловском оперштабе прокомментировали, что свердловчанка в принципе не должна была получать QR-код. В таком случае проходить в COVID-free возможно лишь по справке, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний, сообщает «КП-Екатеринбург». QR-код же получается лишь после вакцинации и переболевшим с официальным подтверждением диагноза. Напомним, в Нижнем Тагиле директор ТРЦ «КИТ» Евгений Майшев объяснил сбоем в системе Госуслуг ситуацию, когда тагильчанку с QR-кодом и паспортом не пропустили охранники. Недопуск тагильчанки с QR-кодом объяснило руководство ТРЦ «КИТ»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter