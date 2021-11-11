Регламент вызова врача на дом напомнили в Детской горбольнице в Нижнем Тагиле

Регламент вызова врача на дом напомнили в Детской горбольнице в Нижнем Тагиле
Регламент вызова врача на дом напомнили в Детской горбольнице в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:59Здоровье и экологияУльяна СавинаФото: 1MI
В сентябре заболеваемость ОРВИ среди детей на 62,2% превысила эпидемический порог в Свердловской области. Во время пандемии нагрузка на медицинских работников продолжает расти, поэтому в Детской городской больнице Нижнего Тагила напомнили регламент вызова врача во время сезонного роста заболеваемости.

В редакцию обратилась тагильчанка, которая не смогла вызвать врача на дом годовалому ребенку. У ее дочери была повышенная до 37,8 градусов температура, кашель и насморк. В детской поликлинике на Победы, 42 ответили, что при температуре ниже 38 градусов женщина должна привести ребенка в фильтр-бокс больницы.

В Детской городской больнице напомнили, что вызов врача на дом регламентируется приказом Министерства здравоохранения Свердловской области. Согласно документу, вызвать врача на дом нужно при следующих симптомах:

  • температура тела от 38 градусов и выше;
  • острые состояния, которые не позволяют посетить поликлинику самостоятельно;
  • повышенное давление при наличии головной боли, рвоты, тошноты, головокружении, мелькании мурашек перед глазами;
  • диарея (стул более 10 раз в день);
  • боли в позвоночники и в суставах ног, не позволяющие двигаться;
  • головокружение, тошнота и рвота.

В остальных случаях пациентам стоит обратиться в медучреждение лично.

Напомним, ранее стало известно, что Детская городская больница вошла в тройку медучреждений города с наибольшим числом вакансий. Сейчас в ДГБ требуется 27 сотрудников. В 2020 году учреждение заключило 11 целевых соглашений с будущими медиками, всего сейчас в вузах и сузах обучается 50 человек, которые после получения образования будут трудиться в Детской городской больнице.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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