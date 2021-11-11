Регламент вызова врача на дом напомнили в Детской горбольнице в Нижнем Тагиле

В редакцию обратилась тагильчанка, которая не смогла вызвать врача на дом годовалому ребенку. У ее дочери была повышенная до 37,8 градусов температура, кашель и насморк. В детской поликлинике на Победы, 42 ответили, что при температуре ниже 38 градусов женщина должна привести ребенка в фильтр-бокс больницы.
В Детской городской больнице напомнили, что вызов врача на дом регламентируется приказом Министерства здравоохранения Свердловской области. Согласно документу, вызвать врача на дом нужно при следующих симптомах:
В остальных случаях пациентам стоит обратиться в медучреждение лично.
Напомним, ранее стало известно, что Детская городская больница вошла в тройку медучреждений города с наибольшим числом вакансий. Сейчас в ДГБ требуется 27 сотрудников. В 2020 году учреждение заключило 11 целевых соглашений с будущими медиками, всего сейчас в вузах и сузах обучается 50 человек, которые после получения образования будут трудиться в Детской городской больнице.