Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле

Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием обязать региональный Минздрав выделить средства на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Суд иск удовлетворил, но в медведомстве считают иначе, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
На ремонт необходимо выделить 21 миллион рублей, но в связи с пандемией свердловский Минздрав не имеет возможности профинансировать работы, закупку материалов и оборудования. Чиновники признают необходимость ремонта, но не в судебном порядке.
Напомним, прокуратура Нижнего Тагила подала иск к региональному Минздраву с требованием провести ремонт в отделении гинекологии в Демидовской больнице. Суд постановил изыскать деньги в течение 5 месяцев, больница обязана будет произвести ремонт в течение 10 месяцев.