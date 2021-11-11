Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле

Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле
Свердловский Минздрав отказывается по суду ремонтировать гинекологию в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:18Здоровье и экологияФото: 1МI
Суд обязал свердловский Минздрав отремонтировать гинекологическое отделение Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Чиновники от медицины не согласились с таким решением и подали апелляцию.

Прокуратура Нижнего Тагила подала иск в суд с требованием обязать региональный Минздрав выделить средства на ремонт гинекологического отделения Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Суд иск удовлетворил, но в медведомстве считают иначе, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Фото:пресс-служба Свердловского областного суда

На ремонт необходимо выделить 21 миллион рублей, но в связи с пандемией свердловский Минздрав не имеет возможности профинансировать работы, закупку материалов и оборудования. Чиновники признают необходимость ремонта, но не в судебном порядке.

Напомним, прокуратура Нижнего Тагила подала иск к региональному Минздраву с требованием провести ремонт в отделении гинекологии в Демидовской больнице. Суд постановил изыскать деньги в течение 5 месяцев, больница обязана будет произвести ремонт в течение 10 месяцев.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтпрокуратурасудминздравапелляциядемидовская поликлиникаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы