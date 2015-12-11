Маленьким пациентам Свердловской области стали оказывать уникальную помощь на дому

Пациент педиатрического отделения Областной детской клинической больницы №1 на протяжении пяти лет получал лечение в стационаре больницы, но благодаря усилиям медицинского персонала ребенку с ограниченными возможностями помощь будет оказываться на дому. Каждую неделю для поддержания жизнедеятельности организма Илье необходимо вводить внутривенно препарат. Раньше для получения данной процедуры маме ребенка приходилось привозить его в больницу, теперь врач и медсестра приезжают к пациенту сами. Перед каждой медицинской манипуляцией ребенка осматривает доктор, а квалифицированная медицинская сестра устанавливает капельницу и находится с пациентом на протяжении всей процедуры - в течение четырех часов.

Раньше практики ведения таких пациентов на дому в Свердловской области и на территории РФ не было. Сегодня мы сделали большой шаг навстречу таким пациентам и их родителям, сняв с них проблемы по транспортировке больного ребенка отметила заведующая педиатрическим отделением №1 Людмила Бахарева.

Уникальное для нашего региона отделение выездной консультативной помощи детям с паллиативными состояниями существует в ОДКБ № 1 уже более трех лет. Отделение оказывает помощь семьям детей с паллиативными состояниями, и в том числе в социализации «особенных» детей и улучшении качества их жизни, делая ее максимально комфортной и радостной.