В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 переполнены палаты для беременных: их размещают в других отделениях

Оказалось, что снимки, которые женщина отправила в интернет, были сделаны не в палатах для будущих мам.

Палата, снимки которой выложены в интернете, не является палатой для беременных женщин. Пациентка временно была госпитализирована в данную палату в связи с отсутствием мест в палатах для беременных из официального ответа и. о. главного врача ЦГБ №1 Ирины Черновой редакции TagilCity.ru.

Но вопрос о том, почему будущая мать была определена в такую палату – остаётся открытым, ведь Нижний Тагил сейчас, мягко говоря, переживает не самые лучше времена в плане демографии. Как получилось так, что все палаты для беременных оказались заняты? Неужели город ждёт взрыв рождаемости?

В самом гинекологическом отделении пока побывать не удалось, но если верить ответу исполняющего обязанности главного врача, условия там разительно отличаются от изображённых на фотографиях:

На сегодняшний день в отделении гинекологии работают все санитарные узлы, 2 комнаты гигиены, где установлены биде, частично проведён косметический ремонт палат, все асептические кабинеты отремонтированы и соответствуют санитарным требованиям.

Так ли это на самом деле – портал TagilCity.ru планирует выяснить в самом скором времени.