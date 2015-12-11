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В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 переполнены палаты для беременных: их размещают в других отделениях
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В Нижнем Тагиле в ЦГБ №1 переполнены палаты для беременных: их размещают в других отделениях

11 декабря 2015, 15:45Здоровье и экологияПавел Щербина
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