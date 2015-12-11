Жители Полевского два года пытаются отстоять своё право жить здоровыми

Вот уже два года, как обнаружили жители Полевского ядовитый гейзер, вода от которого стекает в Северский пруд. Вокруг этого места не растёт ничего живого, земля там жёлтая и как будто выжженная. От такого притока Северский пруд лишился своих рыбных ресурсов.

Взятые в гейзере пробы воды показали превышение предельно допустимой концентрации марганца «всего лишь» в 139 тысяч раз. Как будто этого мало, в воде присутствуют в некотором количестве тяжелые металлы и токсичные вещества.

Администрация города и местные жители считают, что гейзер появился из-за деятельности местного предприятия, которое закачивает под землю кислоту. Но по документам у того все в порядке, вредные выбросы в пределах установленных норм.

Создавшееся положение угрожает не только Полевскому, но и Екатеринбургу. Ядовитая вода из Северского пруда через систему рек и подземных источников попадает в реку Чусовая, которая питает Волчихинское водохранилище. А оттуда идёт забор питьевой воды для столицы Свердловской области.

Несмотря на то, что о проблеме стало известно ещё два года назад, нельзя сказать, что дело сдвинулось с мертвой точки. Для выявления причины появления этого гейзера необходимо провести исследование стоимостью 5 млн. рублей. Было решено выделить средства на условиях софинансирования. Два миллиона от Полевского и три из областного бюджета. К сожалению, за два года областное министерство природных ресурсов так и не выделило этих денег, аргументируя это отсутствием средств.

Возникает вопрос: сколько людей за это время «внезапно» заболело? Для любого человека должно быть очевидно, что при обнаружении таких проблем нужно действовать как на пожаре. Наваливаться «всем миром» и устранять заражение. Почему человеческая жизнь и здоровье не стоят на первом месте?

Уже сегодня вода из ближайшей акватории не используется на местных предприятиях даже в технических целях: содержащиеся в ней металлы быстро выводят из строя любое оборудование. Людям, как ни странно, предлагается это пить, дышать испарениями, жить на земле, пропитанной ядом рассказал местный эколог, Игорь Кудрявцев (цитата с ura.ru).

В последние два десятилетия экология Урала постепенно деградирует. Несмотря на успокаивающие отчёты об общем хорошем положении дел, это становится заметно невооруженным взглядом. Из Тагильского пруда пропали раки, Черноисточинский пруд превращается в зловонный отстойник, теперь новость из Полевского. Пока эти проблемы достаточно локальны, но они будут расширяться и рано или поздно их влияние станет глобальным.

Быть может не стоит доводить дело до крайности, как это происходит в промышленных районах Китая, где люди умирают от рака, не дожив до 30 лет?

Экологические проблемы Китая.