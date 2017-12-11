Морозная и малоснежная неделя ожидается в Нижнем Тагиле

Днём температура в городе может достигнуть до -17 градусов.





В частности, днём 11 декабря на Среднем Урале ожидается от -9 до -14 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег и умеренные метели. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.





В ночь на 12 декабря в Нижнем Тагиле значительно похолодает до -20 градусов, а днём вновь температура воздуха прогреется до -14. В ночь на среду, 13 декабря, ситуация с погодой не изменится, рассказали синоптики.