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Новости Нижнего Тагила

Морозная и малоснежная неделя ожидается в Нижнем Тагиле

11 декабря 2017, 07:00Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,погода,Свердловская область,экология,снег,мороз
Снежные выходные на Среднем Урале сменятся морозом без осадков. Ожидается, что в Нижнем Тагиле столбик термометра опустится до -25 градусов Цельсия в ночное время.

Днём температура в городе может достигнуть до -17 градусов.

В частности, днём 11 декабря на Среднем Урале ожидается от -9 до -14 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег и умеренные метели. Порывы ветра будут достигать 14 м/с.

В ночь на 12 декабря в Нижнем Тагиле значительно похолодает до -20 градусов, а днём вновь температура воздуха прогреется до -14. В ночь на среду, 13 декабря, ситуация с погодой не изменится, рассказали синоптики.

 
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Свердловская область
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