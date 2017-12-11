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Новости Нижнего Тагила

Мужчина ежедневно выгуливает волка в Центральном парке Челябинска (ВИДЕО)

11 декабря 2017, 06:35Добавить новость
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Жители Челябинска были удивлены тем, что в Центральном парке города мужчина ежедневно выгуливает волка.

9 декабря в социальной сети Facebook на странице жительницы Челябинска появилось видео, на котором мужчина выгуливает волка.

По словам женщины, опубликовавшей видео, выгуливание хищника происходит в Центральном парке.

 

 

Сейчас встретила в парке Гагарина волка. Скажите, это нормально? Хозяин приходит сюда его выгуливать, -- написала женщина в посте под видео.


Владелец животного пояснил, что разведение волков это его профессиональная деятельность. Они становятся полностью домашними только в пятом поколении. Волка на видео зовут Воланд и он, со слов хозяина, одомашненный и очень любим детьми, сообщают «АиФ Челябинск».

Не все жители Челябинска поверили тому, что хищное животное не представляет опасности для окружающих. Некоторые пользователи посоветовали не выгуливать волка вблизи детских площадок, другие призвали обратиться в полицию.

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