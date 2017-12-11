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Новости Нижнего Тагила

Тагильская «Пандора» загрязняла городскую реку сточными водами (ФОТО)

11 декабря 2017, 15:30Добавить новость
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Природоохранная прокуратура проверила деятельность тагильских коммунальщиков после жалоб местных жителей на загрязнение водоема.

ООО «Пандора» занимается водоотведением и водоснабжением в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом. Как оказалось, на улице Юбилейной полностью разрушен канализационный колодец. Из него свободно вытекают сточные воды, которые стекают по дороге и попадают в приток реки Тагил.

Очистные сооружения, которые эксплуатирует «Пандора», не функционируют – одно из них разрушено, второе имеет аварийное состояние. Из-за этого нечистоты не очищаются, попадают на поверхность и стекают в воду. Поверка показала, что объем загрязняющих веществ в водоеме значительно превышает допустимую концентрацию.

Как сообщили в пресс-группе Нижнетагильской прокуратуры, у ООО «Пандора» нет разрешения на пользование водоемом, а также на сброс туда сточных вод. После проверки в суд был направлен иск с требованием обязать компанию наладить работу очистных зданий и прекратить сброс нечистот в реку.


Также возбуждено несколько административных дел из-за нарушения экологических требований при эксплуатации зданий и охране водных объектов. Прокуратура будет контролировать устранение нарушений и расследование дел.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

 
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