Урал вошёл в число лидеров по количеству больных шизофренией

На первом месте по количеству больных шизофренией оказался Центральный федеральный округ, показатель - 370,9 пациентов. Далее идёт Сибирский федеральный округ - 343,1 пациента.



Меньше всего диагноз «шизофрения» ставится на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.





Медики не могут пояснить связь болезни и её территориальной распространенности. Вероятно, этому способствуют неблагоприятная экология, вредное производство, тяжёлая работа и отношения в семье. За последние четыре года количество больных в России снизилось на 1,1%, передает Ura.ru.