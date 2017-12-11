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Новости Нижнего Тагила

Урал вошёл в число лидеров по количеству больных шизофренией

11 декабря 2017, 07:30Добавить новость
больница,здоровье,медицина,Россия,Свердловская область,экология,шизофрения,рейтинг
На Урале проживает значительное количество больных шизофренией. Согласно официальной статистике, на 100 000 населения приходится 343,2 пациента психбольницы.

На первом месте по количеству больных шизофренией оказался Центральный федеральный округ, показатель - 370,9 пациентов. Далее идёт Сибирский федеральный округ - 343,1 пациента.

Меньше всего диагноз «шизофрения» ставится на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе.

Медики не могут пояснить связь болезни и её территориальной распространенности. Вероятно, этому способствуют неблагоприятная экология, вредное производство, тяжёлая работа и отношения в семье. За последние четыре года количество больных в России снизилось на 1,1%, передает Ura.ru.

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