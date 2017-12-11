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Новости Нижнего Тагила

Выделенные на ремонт томографа в тагильской ЦГБ 4 млн до сих пор не использованы

11 декабря 2017, 18:30Добавить новость
больница,город,деньги,Нижний Тагил,ремонт,томограф,МРТ
Ремонт сломанного томографа в Демидовской больнице Нижнего Тагила должен завершиться к концу года, однако работы все еще не начались.

Напомним, процедура МРТ стала недоступна тагильчанам после того, как в Демидовской больнице сломался томограф. Пациенты вынуждены ездить на обследование в Екатеринбург.

Одна из тагильчанок рассказала, что получила направление в мае 2017 года, однако пройти обследование ей удалось только в ноябре в Первой областной больнице. Там ей объяснили, что готовы проводить МРТ при условии, что пациенты предоставят направление от тагильских врачей. Однако, по словам тагильчан, медики Демидовской больницы не направляют их в Екатеринбург.

По словам врачей, томограф в Нижнем Тагиле должен был начать работу 23 ноября. Однако, как сообщает ИА Regnum, 11 декабря аппарат все еще не функционирует.

При этом контракт на ремонт томографа был заключен 24 октября 2017 года после двух конкурсов, данные о которых были опубликованы на сайте госзакупок. Сумма контракта составляет более 4 млн рублей.

Согласно документам, работы должны быть завершены к 31 декабря, однако ремонт аппарата до сих пор не проводится.

 
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