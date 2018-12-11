8 онкоцентров планируется открыть в Екатеринбурге до 2020 года

По данным за 2017 год в Екатеринбурге от рака умерли 2 670 человек. Для выявления заболевания на ранних стадиях на базе территориальных муниципальных учреждений здравоохранения города планируется открыть 8 амбулаторных онкологических центров, которые будут оснащены в соответствии с современными стандартами обследования.

На лечение больного раком необходимо около 484 тысяч рублей, при этом, если болезнь обнаружена на ранней стадии, затраты снижаются до 80 тысяч рублей. Необходимые для создания онкоцентров 600 млн рублей, окупятся в течение нескольких лет, считают депутаты гордумы Екатеринбурга.

Однако, для реализации данного проекта депутатам необходимо получить одобрение губернатора Евгения Куйвашева, соответствующее обращение будет утверждено на заседании 11 декабря, сообщает ЕАН.