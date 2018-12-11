8 онкоцентров планируется открыть в Екатеринбурге до 2020 года
В Екатеринбурге до 2020 года планируется создание восьми центров по диагностике и лечению онкологических заболеваний на ранних стадиях. На эти цели потребуется около 600 млн рублей.
По данным за 2017 год в Екатеринбурге от рака умерли 2 670 человек. Для выявления заболевания на ранних стадиях на базе территориальных муниципальных учреждений здравоохранения города планируется открыть 8 амбулаторных онкологических центров, которые будут оснащены в соответствии с современными стандартами обследования.
На лечение больного раком необходимо около 484 тысяч рублей, при этом, если болезнь обнаружена на ранней стадии, затраты снижаются до 80 тысяч рублей. Необходимые для создания онкоцентров 600 млн рублей, окупятся в течение нескольких лет, считают депутаты гордумы Екатеринбурга.
Однако, для реализации данного проекта депутатам необходимо получить одобрение губернатора Евгения Куйвашева, соответствующее обращение будет утверждено на заседании 11 декабря, сообщает ЕАН.
Мы не можем реализовать простейший проект, ибо нет соответствующего проекта Свердловской области по борьбе с онкологическими заболеваниями или он есть, но о нем никто не ведает. Также нет никакой информации о мероприятиях и объеме финансовых средств, запланированных для муниципальной системы здравоохранения города в рамках указанного регионального проекта, заявил депутат Константин Киселев.
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