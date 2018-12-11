Артель «Нейва» оштрафована на 80 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил
Артель старателей «Нейва» загрязняла сточными водами реку Тагил.
Нижнетагильская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства и установила наличие нарушения со стороны артели старателей «Нейва». Выяснилось, что в августе 2018 года прокуратурой был установлен факт гнилостного загрязнения водоема. По этому факту была проведена проверка, установлено, что пользователем недр является артель по золотодобыче. В результате нарушения дамбы одного из отстойников произошло неконтролируемое загрязнение вод реки Пачка, впадающей в реку Тагил. В результате чего, в реке Тагил была превышена допустимая концентрация вредных веществ.
Отметим, что ниже по реке находятся Леневское и Нижнетагильское водохранилище, откуда осуществляется забор воды для пользования населением Нижнего Тагила.
В отношении артели возбуждено административное делопроизводство. Артель «Нейва» оштрафована на 80 тысяч рублей.
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