Артель «Нейва» оштрафована на 80 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил

Нижнетагильская природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства и установила наличие нарушения со стороны артели старателей «Нейва». Выяснилось, что в августе 2018 года прокуратурой был установлен факт гнилостного загрязнения водоема. По этому факту была проведена проверка, установлено, что пользователем недр является артель по золотодобыче. В результате нарушения дамбы одного из отстойников произошло неконтролируемое загрязнение вод реки Пачка, впадающей в реку Тагил. В результате чего, в реке Тагил была превышена допустимая концентрация вредных веществ.