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Директор ООО в Свердловской области обвиняется в сливе серной кислоты в лесах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор ООО в Свердловской области обвиняется в сливе серной кислоты в лесах

Сегодня, 15:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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