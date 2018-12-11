Директор ООО в Свердловской области обвиняется в сливе серной кислоты в лесах
Сегодня, 15:05Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Директор ООО «Уральская свинцовая компания» предстанет перед судом за транспортировку и слив отходов, повлекшие за собой загрязнение окружающей среды.
В Свердловской области директор ООО «Уральская свинцовая компания» предстанет перед судом по обвинению в транспортировке отходов, повлекшей за собой загрязнение окружающей среды.
Прокуратурой установлено, что обвиняемый организовал транспортировку отходов предприятия, в том числе отработанной аккумуляторной серной кислоты, при этом подчиненным он дал указание сливать отходы 2 степени опасности в окружающую среду. Работники предприятия сливали отходы близ города Верхний Тагил, что привело к загрязнению окружающей среды и гибели более сотни деревьев. Ущерб оценен в 2,3 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Кировский суд Екатеринбурга.
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