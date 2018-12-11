Директор ООО в Свердловской области обвиняется в сливе серной кислоты в лесах

В Свердловской области директор ООО «Уральская свинцовая компания» предстанет перед судом по обвинению в транспортировке отходов, повлекшей за собой загрязнение окружающей среды.

Прокуратурой установлено, что обвиняемый организовал транспортировку отходов предприятия, в том числе отработанной аккумуляторной серной кислоты, при этом подчиненным он дал указание сливать отходы 2 степени опасности в окружающую среду. Работники предприятия сливали отходы близ города Верхний Тагил, что привело к загрязнению окружающей среды и гибели более сотни деревьев. Ущерб оценен в 2,3 млн рублей.