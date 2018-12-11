Мероприятия для пожилых людей с когнитивными нарушениями проходят в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле реализуется ряд мероприятий для помощи пожилым людям с когнитивными нарушениями, а также их родственникам.
В октябре на Театральной площади работал пункт «Узнай уровень когнитивных функций». Тагильчане проходили диагностику и получили консультации у врачей из психиатрической больницы. Всего в акции приняло участие 169 жителей Нижнего Тагила от 18 до 85 лет.
Кроме того, в 2018 году специалисты провели ряд лекций среди членов советов ветеранских организаций по профилактике болезни Альцгеймера.
Сотрудники Психиатрической больницы №7 готовы провести обучающие семинары для любых организаций, где возникнет такая потребность. Об этом рассказала ведущий специалист по соцработе социальной службы ГУЗ Свердловской области «Психиатрическая больница №7» Елена Кузнецова на совещании на заседании межведомственного совета по вопросам психического здоровья граждан, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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