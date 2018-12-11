Мероприятия для пожилых людей с когнитивными нарушениями проходят в Нижнем Тагиле

В октябре на Театральной площади работал пункт «Узнай уровень когнитивных функций». Тагильчане проходили диагностику и получили консультации у врачей из психиатрической больницы. Всего в акции приняло участие 169 жителей Нижнего Тагила от 18 до 85 лет.

Кроме того, в 2018 году специалисты провели ряд лекций среди членов советов ветеранских организаций по профилактике болезни Альцгеймера.