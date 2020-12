Более половины опрошенных свердловчан не готовы прививаться от COVID-19

В Свердловской области более 55% опрошенных человек не готовы прививаться от коронавирусной инфекции.

28% ответили, что однозначно готовы, передает Ура.ру данные опроса ООО «НАРИ». Более восьми процентов сообщили, что скорее готовы, чем нет. 8,5% затруднились ответить. 17% сообщили, что скорее всего не будут ставить вакцину. Более 38% выступили против прививочной компании против коронавируса. Опрос проводился по телефону среди 2500 жителей России. Отмечается, что в других регионах жители более позитивно настроены к вакцинации. Более 44% положительно относятся к прививке, почти 43% — отрицательно. Напомним, на официальном сайте правительства Российской Федерации опубликовали информацию, что массовая вакцинация граждан страны начнется не позднее 13 декабря. Названа дата всероссийской вакцинации от коронавируса

Related news: Названа дата всероссийской вакцинации от коронавируса

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter