Более половины опрошенных свердловчан не готовы прививаться от COVID-19

28% ответили, что однозначно готовы, передает Ура.ру данные опроса ООО «НАРИ».
Более восьми процентов сообщили, что скорее готовы, чем нет. 8,5% затруднились ответить. 17% сообщили, что скорее всего не будут ставить вакцину. Более 38% выступили против прививочной компании против коронавируса.
Опрос проводился по телефону среди 2500 жителей России. Отмечается, что в других регионах жители более позитивно настроены к вакцинации. Более 44% положительно относятся к прививке, почти 43% — отрицательно.
Напомним, на официальном сайте правительства Российской Федерации опубликовали информацию, что массовая вакцинация граждан страны начнется не позднее 13 декабря.