11 декабря во время замеров воздуха на наличие загрязнений, которые редакция TagilCity.ru проводит ежедневно, газоанализатор показал превышение разовой ПДК четырех из пяти веществ.

Замеры проводились в районе тагильского ж/д вокзала при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Прибор зафиксировал в воздухе: диоксид азота, максимальный показатель которого составил 15,3 мг/м3 при разовой предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 (превышение в 76,5 раз),

диоксид серы — показатель 5,9 мг/м3 при разовой ПДК 0,4 мг/м3 (превышение в 14,7 раз,

сероводород — показатель 0,36 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 45 раз). Кроме того, содержание формальдегида в воздухе на момент замеров превысило диапазон измерений, в связи с чем на прибор издавал предупреждающий сигнал, а вместо показателя на экране напротив вещества стоял прочерк. Напомним, замеры 10 декабря в районе ж/д вокзала показали превышение разовой ПДК диоксида азота в 13 раз. Превышения ПДК диоксида азота: замеры воздуха от TagilCity.ru 10 декабря

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter