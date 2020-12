В Свердловской области продлено предупреждение о смоге. Неблагоприятная атмосферная обстановка сохранится до 16 декабря.

Предупреждение первой степени опасности действует до 20.00 вечера 16 декабря, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Напомним, ранее ФБГУ «Уральское УГМС» уже предупреждали, что смог над Свердловской области пробудет до 11 декабря. Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлили еще на неделю

