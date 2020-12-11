Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

Сегодня, 16:32Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Министерство здравоохранения Свердловской области разместила два тендера на закупку средств и ингаляторов для пациентов с бронхиальной астмой.

Средство будет покупать в двух дозировках. Из-за этого закупка разбита на две части.

В общей сложности будет приобретено более 6,4 миллиона доз средства Будесонид+Формотерол. Сумма тендера составит более 125,5 миллиона рублей.

Прием заявок на выполнение завершится 22 декабря.

Напомним, в начале ноября ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле закупила 100 упаковок средства от COVID-19 «Коронавир». Сумма приобретения составила 550 тысяч рублей. Каждая пачка по 50 таблеток обошлась медицинскому учреждению в 5,5 тысячи рублей. Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм».

Stories:
Эксклюзив
Related news:
Свердловская областьаукционминздравэлектронный аукционастмалекарство
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы