Свердловский Минздрав закупит ингаляторы для астматиков на 125 миллионов рублей

Средство будет покупать в двух дозировках. Из-за этого закупка разбита на две части.
В общей сложности будет приобретено более 6,4 миллиона доз средства Будесонид+Формотерол. Сумма тендера составит более 125,5 миллиона рублей.
Прием заявок на выполнение завершится 22 декабря.
Напомним, в начале ноября ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле закупила 100 упаковок средства от COVID-19 «Коронавир». Сумма приобретения составила 550 тысяч рублей. Каждая пачка по 50 таблеток обошлась медицинскому учреждению в 5,5 тысячи рублей. Препарат закуплен у производителя «Р-Фарм».