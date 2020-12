За сутки в Нижнем Тагиле выявили 18 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии было зафиксировано 3210 случаев инфекции у тагильчан. В Свердловской области за сутки выявили 402 случая заболевания, всего коронавирус выявили у 50 570 свердловчан. За все время выздоровел 42 831 пациент, из них 405 за сутки. С 10 по 11 декабря от COVID-19 скончались 17 человек, всего зарегистрировано 1179 летальных случаев.

