В России впервые за время пандемии зарегистрировали 613 умерших человек, сообщает оперативный штаб.

За все время от COVID-19 скончались 45 893 россиян. За сутки инфекция была выявлена у 28 585 человек, общее количество зарегистрированных случаев — 2 597 711. Кроме того, из больниц было выписано 2 059 840 за время пандемии, из них 26 171 госпитализированного выписали за минувшие сутки.

