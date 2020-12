За сутки в Свердловской области от коронавируса скончались 17 человек, это рекордный показатель за время пандемии, сообщает оперативный штаб региона.

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 1179 свердловчан. Кроме того, за сутки выявлено рекордное количество заболевших — 402 человека. За все время зарегистрировано 50 570 случаев. 592 свердловчанина находятся в тяжелом состоянии, 345 из них — в отделении реанимации. Из больниц по выздоровлению выписаны были 405 пациентов, всего выздоровел 42 831 человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter