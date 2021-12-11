Врачи объяснили огромные очереди в главной детской больнице Екатеринбурга

Врачи объяснили огромные очереди в главной детской больнице Екатеринбурга
Врачи объяснили огромные очереди в главной детской больнице Екатеринбурга
Сегодня, 12:46Здоровье и экологияФото: 1MI
В детской городской больнице № 9 Екатеринбурга объяснили, почему людям приходится не один час ждать очереди на прием.

По словам медиков, это связано со значительно увеличившимся количеством пациентов из-за эпидемии ОРВИ. Детская городская больница № 9 — главная областная детская больница, принимающая пациентов со всего региона. Дети с самыми сложными болезнями поступают именно в нее, что также влияем на загруженность больницы, сообщает Е1.

Чтобы избежать долгого пребывания в очередях и разгрузить «девятку», врачи советуют при появлении симптомов ОРВИ обратиться в кабинет неотложной помощи по месту жительства или вызвать врача на дом.

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Екатеринбург
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