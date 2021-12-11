Врачи объяснили огромные очереди в главной детской больнице Екатеринбурга

По словам медиков, это связано со значительно увеличившимся количеством пациентов из-за эпидемии ОРВИ. Детская городская больница № 9 — главная областная детская больница, принимающая пациентов со всего региона. Дети с самыми сложными болезнями поступают именно в нее, что также влияем на загруженность больницы, сообщает Е1.