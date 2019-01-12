Не установили: минздрав Свердловской области признался в отсутствии ФАПов
Министерство здравоохранения Свердловской области разместило на сайте госзакупок претензию в адрес компании-подрядчика ООО «Группа Ермак» за невыполнение условий контракта. Вместо 17 планируемых ФАПов в населенных пунктах появились только 10 пунктов медпомощи.
На сайте госзакупок появилась претензия от министерства здравоохранения Свердловской области в адрес подрядчика ООО «Группа Ермак». Компания выиграла контракт на установку ФАПов в 17 населенных пунктах региона.
Однако на начало 2019 года фельдшерско-акушерские пункты появились не во всех поселках. Новых медицинских модулей до сих пор нет в поселках Коптяки, Крылатовский, Таватуй, в селах Черкасовка, Старая Ляля, в деревнях Нижний Арий и Кодинка. Практически в половине территорий из списка.
Претензия подписана заместителем министра здравоохранения Екатериной Есиной и датирована 29 декабря 2018 года. Однако на сайте госзакупок она появилась только 11 января, о чем сообщил депутат госдумы РФ Андрей Альшевских на своей странице в социальной сети.
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