Не установили: минздрав Свердловской области признался в отсутствии ФАПов

На сайте госзакупок появилась претензия от министерства здравоохранения Свердловской области в адрес подрядчика ООО «Группа Ермак». Компания выиграла контракт на установку ФАПов в 17 населенных пунктах региона.

Однако на начало 2019 года фельдшерско-акушерские пункты появились не во всех поселках. Новых медицинских модулей до сих пор нет в поселках Коптяки, Крылатовский, Таватуй, в селах Черкасовка, Старая Ляля, в деревнях Нижний Арий и Кодинка. Практически в половине территорий из списка.