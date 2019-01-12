Нижнетагильская поликлиника №3 ищет подрядчика по борьбе с грызунами и насекомыми

Поликлиника №3 в Нижнем Тагиле ищет подрядчика на дезинсекцию и дератизацию помещений. На работы выделено 49 тысяч рублей. Дератизация помещений, включая предварительное обследование помещений на заселенность грызунами, должна проводится на площади 2 358 квадратных метров. Дезинсекция помещений, включая предварительное обследование помещений на заселенность синантропными насекомыми, – на площади 4 700 квадратных метров.

Согласно техзаданию, дератизация помещений должна осуществляться в феврале, мае, августе и ноябре 2019 года, а также в феврале и мае 2020 года. Обследование помещений на наличие в них грызунов должно проводиться в январе, апреле, июле и октябре 2019 года, а также в январе и апреле 2020 года. По аналогичному графику должны осуществляться работы по борьбе с насекомыми.