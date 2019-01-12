Россия вошла в десятку стран с высокой смертностью из-за неправильного питания

Общее количество смертей на территории Европы и Азии составляет 4,3 миллиона. Лидирующую строку в рейтинге издания занимает Узбекистан, в котором 394 смерти из 100 тысяч общего количества происходят из-за заболеваний сердца, связанных с неправильным питанием.

Россия занимает последнее место в рейтинге стран с самой высокой смертностью из-за неправильного рациона. На 100 тысяч человек 291 житель умирал из-за заболевания сердца.

Вторую и третью строку рейтинга занимают Туркмения и Киргизия, на четвертом и пятом – Украина и Молдавия, на 6-м – Азербайджан. 7-е и 8-е место по количеству смертей занимают Белоруссия и Таджикистан, 9-е – Казахстан.

По мнению зарубежных ученых, заболевания сердца происходят из-за недостаточного количества клетчатки в мучной продукции. Правильнее всего, по данным Daily Mail, питаются жители Испании и Израиля.