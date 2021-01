На Урале для прививки от COVID-19 больше не потребуется справка о наличии антител

В Свердловской области для того, чтобы поставить прививку от коронавируса больше не потребуется справка о наличии антител, сообщил замгубернатора Павел Креков на брифинге по итогам оперштаба.

Это обусловлено тем, что до Нового года в регионе проходил этап клинических испытаний прививки, а потому добровольцам требовалась справка. Он уточнил, что сейчас регион находится на этапе массовой вакцинации, а потому норма является необязательной. Она может быть рекомендована врачом, когда во время выяснения анамнеза становится понятно, человек переболел либо респираторной инфекцией непонятной этимологии, либо может быть коронавирусной инфекцией,заявил Павел Креков. Он уточнил, что только в этих случаях может потребоваться справка. Напомним, 11 января Свердловская область получила более шести тысяч доз вакцины от коронавируса, часть из которых отправится в Нижний Тагил. С середины февраля в регион ожидается поступление вакцины «Вектор», которую сначала будут ставить жителям отдаленных районов, так как у нее более легкий температурный режим.

