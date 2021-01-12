На Урале для прививки от COVID-19 больше не потребуется справка о наличии антител

Напомним, 11 января Свердловская область получила более шести тысяч доз вакцины от коронавируса, часть из которых отправится в Нижний Тагил. С середины февраля в регион ожидается поступление вакцины «Вектор», которую сначала будут ставить жителям отдаленных районов, так как у нее более легкий температурный режим.