Свердловчан предупредили о риске возникновении ЧС из-за аномальных морозов

Жители Свердловской области рискуют попасть в чрезвычайные ситуации из-за морозов. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте управления гражданской защиты Серовского городского округа.

Предполагается, что на севере региона температура воздуха опустится до -35 градусов. Наибольший риск возникновения ЧС есть в Гаринском, Ивдельском городских округах и в ГО Пелым. Также не исключается возникновение неблагоприятных погодных условий на территории всей Свердловской области. В связи с этим энергетики приняли решение увеличить температуру воды в домашних батареях жителей региона, сообщает пресс-служба Свердловского филиала «Т Плюс». В связи с погодными условиями прогнозируется возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможен отказ машин и механизмов, расположенных на производственных предприятиях. Также возможно ухудшение обстановки на дорогах, риск возникновения ДТП. Спасатели отмечают рост числа туристический происшествий и возможное увеличение гибели населения от сердечно-сосудистых заболеваний. Напомним, в Нижнем Тагиле синоптики до конца недели прогнозируют морозы, температура которых будет до -30 градусов. В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter