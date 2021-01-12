Свердловчан предупредили о риске возникновении ЧС из-за аномальных морозов

Свердловчан предупредили о риске возникновении ЧС из-за аномальных морозов

Сегодня, 12:29Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Жители Свердловской области рискуют попасть в чрезвычайные ситуации из-за морозов. Соответствующий прогноз был опубликован на сайте управления гражданской защиты Серовского городского округа.

Предполагается, что на севере региона температура воздуха опустится до -35 градусов. Наибольший риск возникновения ЧС есть в Гаринском, Ивдельском городских округах и в ГО Пелым.

Также не исключается возникновение неблагоприятных погодных условий на территории всей Свердловской области. В связи с этим энергетики приняли решение увеличить температуру воды в домашних батареях жителей региона, сообщает пресс-служба Свердловского филиала «Т Плюс».

В связи с погодными условиями прогнозируется возникновение аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ. Возможен отказ машин и механизмов, расположенных на производственных предприятиях.

Также возможно ухудшение обстановки на дорогах, риск возникновения ДТП. Спасатели отмечают рост числа туристический происшествий и возможное увеличение гибели населения от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, в Нижнем Тагиле синоптики до конца недели прогнозируют морозы, температура которых будет до -30 градусов.

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