В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

В Нижнем Тагиле до конца недели синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов, данные опубликованы на сайте Гисметео.

13 и 14 января ночью ожидается -32 градуса. Днем будет немного теплее, столбики термометров поднимутся до -28 градусов. В эти дни будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до шести метров в секунду. В пятницу 15 января и субботу 16 января синоптики прогнозируют потепление до -23 градусов и снегопады. Юго-восточный ветер сменится на северный, он будет дуть со скоростью до семи метров в секунду. В воскресенье, 17 января, днем ожидается -22 градуса, ночью похолодает до -28 градусов. Ветер западный до девяти метров в секунду.

