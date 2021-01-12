В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

В Нижнем Тагиле 30-градусные морозы продержатся до конца недели

Сегодня, 09:49Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле до конца недели синоптики прогнозируют морозы до -30 градусов, данные опубликованы на сайте Гисметео.

13 и 14 января ночью ожидается -32 градуса. Днем будет немного теплее, столбики термометров поднимутся до -28 градусов. В эти дни будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный до шести метров в секунду.

В пятницу 15 января и субботу 16 января синоптики прогнозируют потепление до -23 градусов и снегопады. Юго-восточный ветер сменится на северный, он будет дуть со скоростью до семи метров в секунду.

В воскресенье, 17 января, днем ожидается -22 градуса, ночью похолодает до -28 градусов. Ветер западный до девяти метров в секунду.

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