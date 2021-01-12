В Нижнем Тагиле с начала года 45 человек поставили прививку от коронавируса

Для допуска к прививке у пациентов измеряется температура, давление, сатурация. Все показатели должны быть в норме, без воспалительных процессов. Вакцинация рекомендуется гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они более подвержены риску заражения и тяжелее переносят коронавирус.
Вторая доза «Спутника-V» ставится через 21 день после первой.
Всего было привито 235 тагильчан. Только у нескольких человек наблюдалось повышение температуры тела и слабость. В течение нескольких дней симптомы сошли на нет. Это считается нормальной реакцией на вакцину, передает компания «Телекон» слова главного врача ГБ № 4 Константина Аникина.
Отмечается, что поставить прививку может любой желающий. Для этого следует заранее записаться на сайте медучреждения или в регистратуре.
Некоторые граждане приходят ставить прививки целыми семьями. Жители Нижнего Тагила отметили, что делают это для сведения к минимуму риска заражения. Кроме того, считается что привитые люди легче переносят инфекцию COVID-19.
Средство «Спутник-V» хранится и перевозится при -18 градусах. 11 января в Нижний Тагил поступило 250 новых доз.
Напомним, накануне в Свердловскую область поступила партия из 6 750 доз вакцины «Спутник-V».