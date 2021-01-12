В Нижнем Тагиле с начала года 45 человек поставили прививку от коронавируса

Для допуска к прививке у пациентов измеряется температура, давление, сатурация. Все показатели должны быть в норме, без воспалительных процессов. Вакцинация рекомендуется гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они более подвержены риску заражения и тяжелее переносят коронавирус.