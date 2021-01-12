В Нижнем Тагиле с начала года 45 человек поставили прививку от коронавируса

В Нижнем Тагиле с начала года 45 человек поставили прививку от коронавируса

Сегодня, 21:44Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле в Городской больнице № 4 первые 45 человек в 2021 году поставили прививку от COVID-19.

Для допуска к прививке у пациентов измеряется температура, давление, сатурация. Все показатели должны быть в норме, без воспалительных процессов. Вакцинация рекомендуется гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как они более подвержены риску заражения и тяжелее переносят коронавирус.

Вторая доза «Спутника-V» ставится через 21 день после первой.

Всего было привито 235 тагильчан. Только у нескольких человек наблюдалось повышение температуры тела и слабость. В течение нескольких дней симптомы сошли на нет. Это считается нормальной реакцией на вакцину, передает компания «Телекон» слова главного врача ГБ № 4 Константина Аникина.

Отмечается, что поставить прививку может любой желающий. Для этого следует заранее записаться на сайте медучреждения или в регистратуре.

Некоторые граждане приходят ставить прививки целыми семьями. Жители Нижнего Тагила отметили, что делают это для сведения к минимуму риска заражения. Кроме того, считается что привитые люди легче переносят инфекцию COVID-19.

Средство «Спутник-V» хранится и перевозится при -18 градусах. 11 января в Нижний Тагил поступило 250 новых доз.

Напомним, накануне в Свердловскую область поступила партия из 6 750 доз вакцины «Спутник-V».

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