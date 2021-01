С 11 по 12 января в Нижнем Тагиле выявлено четыре случая заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии в Нижнем Тагиле зафиксировано 3 747 случаев инфицирования. В Свердловской области за сутки выявлен 361 случай заболевания. С начала пандемии зарегистрировано 63 261 заболевший человек. 579 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 217 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений выписано 369 человек. Общее число выздоровевших составило 55 665 свердловчан. За все время зафиксировано 1718 летальных случаев, из них 18 за минувшие сутки.

