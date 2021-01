В Свердловской области ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -40…-42 градуса.

Заморозки ожидаются ночью 13 января, сообщает ФБГУ «Уральское УГМС». Поражающий фактор проявляется охлаждением почвы, воздуха и обморожением. Также вырастает риск возникновения простудных заболеваний животных и людей. Возможны перебои с газо-, тепло- и электроснабжением. Отмечается, что затруднена работа транспорта.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter