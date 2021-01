В Свердловской области врачи вылечили 104-летнюю пациентку от коронавируса

На Урале в госпитале для ветеранов войн вылечили 104-летнюю Марию Петрову, у которой был коронавирус.

22 декабря пациентку доставили на скорой медицинской помощи. Результаты первичного осмотра показали, что состояние пенсионерки оценивается как тяжелое. У нее была осложненная двусторонняя пневмония и выраженная дыхательная недостаточность. Отмечается, что при поступлении в отделение беспокойство вызвали показатели сатурации и результаты компьютерной томографии. Также у пенсионерки было высокое артериальное давление. Чтобы максимально быстро стабилизировать сатурацию пациентке дали кислород и ввели необходимые лекарства,рассказала «Тагильскому рабочему» заведующая 16 отделением Галина Зобнина. В результате Мария Петрова была выписана спустя 11 дней. На сегодняшний день ее состояние остается стабильным. Напомним, в конце декабря стало известно, что Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило рекомендации о работе кол-центров, которые занимаются лечением «ковидных» пациентов. В документе были указаны критерии, которые позволяют определить, требуется ли гражданину госпитализация. В свердловском минздраве назвали условия госпитализации COVID-пациентов

