В Свердловской области врачи вылечили 104-летнюю пациентку от коронавируса

В Свердловской области врачи вылечили 104-летнюю пациентку от коронавируса

Сегодня, 15:21Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
На Урале в госпитале для ветеранов войн вылечили 104-летнюю Марию Петрову, у которой был коронавирус.

22 декабря пациентку доставили на скорой медицинской помощи. Результаты первичного осмотра показали, что состояние пенсионерки оценивается как тяжелое. У нее была осложненная двусторонняя пневмония и выраженная дыхательная недостаточность.

Отмечается, что при поступлении в отделение беспокойство вызвали показатели сатурации и результаты компьютерной томографии. Также у пенсионерки было высокое артериальное давление.

Чтобы максимально быстро стабилизировать сатурацию пациентке дали кислород и ввели необходимые лекарства,рассказала «Тагильскому рабочему» заведующая 16 отделением Галина Зобнина.

В результате Мария Петрова была выписана спустя 11 дней. На сегодняшний день ее состояние остается стабильным.

Напомним, в конце декабря стало известно, что Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило рекомендации о работе кол-центров, которые занимаются лечением «ковидных» пациентов. В документе были указаны критерии, которые позволяют определить, требуется ли гражданину госпитализация.

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