В Свердловской области врачи вылечили 104-летнюю пациентку от коронавируса

Напомним, в конце декабря стало известно, что Министерство здравоохранения Свердловской области утвердило рекомендации о работе кол-центров, которые занимаются лечением «ковидных» пациентов. В документе были указаны критерии, которые позволяют определить, требуется ли гражданину госпитализация.