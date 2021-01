В Свердловской области за сутки подтвержден еще 361 случай заражения COVID-19

В Свердловской области за сутки с 11 по 12 января подтвержден 361 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило отметку в 63 тысячи человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 63 261 случай заражения. За последние сутки выявлен 361 случай, из них 92 приходится на Екатеринбург. Остальные пациенты являются жителями Алапаевска, Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Богдановича, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Ирбитского района, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Нижнего Тагила, Невьянска, Новой Ляли, Полевского, Пышминского городского округа, Первоуральска, Режа, Ревды, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов. По данным на 12 января, состояние 579 человек является тяжелым, 338 из них находятся в реанимации, в том числе 217 подключены к аппаратам ИВЛ. Количество пациентов в состоянии средней тяжести составляет 2766 человек. В России в общей сложности число заболевших COVID-19 составляет 3 448 203 человека, из них 22 934 случая выявлены за последние сутки. Число выписанных пациентов за сутки после выздоровления от коронавируса превысило число заболевших. В общей сложности по выздоровлению выписаны 369 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 55 665 человек. За время пандемии в России в общей сложности выздоровели 2 825 430 человек. За сутки из больниц выписано 24 755 человек. Еще 18 человек скончались от коронавируса в Свердловской области. Всего число умерших составляет 1718 человек. В России за сутки зарегистрирован 531 летальный случай. Всего скончавшихся насчитывается 62 804 человека.

