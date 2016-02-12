Сотрудник детского сада в Нижнем Тагиле заразил детей кишечной инфекцией

Работник детского сада в поселке Северный заразил детей золотистым стафилококком, кишечной инфекцией. Сейчас образовательное учреждение закрыли на карантин. Об этом сообщает АН «Между Строк».

Зафиксировали вспышку инфекции еще в конце прошлого месяца. Две группы образовательного учреждения Нижнего Тагила были тут же отправлены на карантин.

Сообщается, что заразу принес сотрудник пищеблока учреждения. Он оказался переносчиком золотистого стафилококка. Помимо этого, еще у двоих работников детского сада обнаружили норовирус.

В связи с случившимся, Роспотребнадзор сделал проверку учреждения. В ходе нее были найденные многочисленные нарушения, которые и могли вызвать вспышку инфекции.

Это уже не первый раз, когда этот детский сад закрывают на карантин. В 2015 году подобное повторялось два раза. В ноябре руководство учреждения привлекли к административной ответственности из-за найденных нарушений, но недавняя проверка работников Роспотребнадзора показала, что никаких выводов оно не сделало.