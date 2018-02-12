Волонтёры накормили 260 малоимущих тагильчан с начала 2018 года (ФОТО)
В Нижнем Тагиле волонтёры в рамках акции «Тарелка добра» вновь помогали нуждающимся горожанам. Благотворительную деятельность добровольцы начали с самого первого дня наступившего года.
1 января на точку по улице Циолковского пришли всего четыре человека. Организаторы рассказали, что люди, обратившиеся за помощью, были рады, что смогут взять с собой больше еды. Заполнив всю принесенную гражданами посуду, волонтёры обнаружили, что осталась ещё половина термоса. Было принято решение ехать на следующую точку – на улице Быкова. Там людей было в два раза больше. Люди согревались не только от горячей пищи, но и от теплых поздравлений с наступившим Новым годом.
С начала 2018 года волонтёры организовали 18 выездов на точки. Всего было накормлено 260 человек, которым благотворители раздали 1440 порций еды.
Фото: пресс-служба ЦПГИ «Вместе»
Многим посетителям было предложено пройти курсы реабилитации в различных социальных учреждениях. Двое человек согласились принять эту помощь, рассказали в пресс-службе ЦПГИ «Вместе».
Любой тагильчанин может помочь ближнему. Акции проводятся еженедельно в пяти точках города:
- Каждый понедельник в 14:00 – Центр, по адресу ул. Циолковского д.7, металлоприёмка;
- Каждую среду в 14:00 – Выя, металлоприёмка ул. Быкова 11;
- Каждую пятницу в 14:00 – Тагилстрой, ул.Красных зорь 18,около металл базы;
- Каждую субботу: в 15:00 – Вагонка, конечная остановка трамвая около Храма Воскресения Христова, в 17:00 – Красный камень, Проспект Мира 63а, около гаражей.
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