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Волонтёры накормили 260 малоимущих тагильчан с начала 2018 года (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волонтёры накормили 260 малоимущих тагильчан с начала 2018 года (ФОТО)

12 февраля, 09:30Здоровье и экология
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