Волонтёры накормили 260 малоимущих тагильчан с начала 2018 года (ФОТО)

1 января на точку по улице Циолковского пришли всего четыре человека. Организаторы рассказали, что люди, обратившиеся за помощью, были рады, что смогут взять с собой больше еды. Заполнив всю принесенную гражданами посуду, волонтёры обнаружили, что осталась ещё половина термоса. Было принято решение ехать на следующую точку – на улице Быкова. Там людей было в два раза больше. Люди согревались не только от горячей пищи, но и от теплых поздравлений с наступившим Новым годом.