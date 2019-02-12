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Нижний Тагил включен в национальный проект «Экология»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил включен в национальный проект «Экология»

12 февраля, 19:05Здоровье и экологияФото: Сергей Кузнецов/ Официальный сайт Нижнего Тагила
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