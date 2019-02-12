Нижний Тагил включен в национальный проект «Экология»

В нацпроект «Экология», реализация которого начата с 1 октября 2018 года, включен Нижний Тагил.

С 2018 до 2021 годы в Нижнем Тагиле планируется снижение уровня загрязненности атмосферного воздуха. В число городов, включенных в нацпроект, вошли Нижний Тагил, Новокузнецк и Чита. К 2024 году улучшение качества воздуха планируется в Норильске, Магнитогорске, Красноярске, Челябинске, Братске.

Фото: сайт правительства России

Основные направления нацпроекта включают в себя одиннадцать подразделов, в числе которых «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Чистая страна», «Чистый воздух», «Сохранение лесов», «Внедрение наилучших доступных технологий», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для обращения с отходами первого и второго классов опасности», «Сохранение озера Байкал».

Фото: сайт Правительства России