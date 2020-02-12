Китайский коронавирус получил официальное название
Сегодня, 09:03Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус рассказал, что вирус получил название COVID-2019, пишут «Новые Известия».
Названия вирусов не должны быть связаны с географическими наименованиями, человеком и видами животных, но при этом должны быть легкими в произношении, также названия необходимо связывать с заболеванием, которое вызывает вирус.
Данное название имеет расшифровку CO — «коронавирус», VI — «вирус» и D — «заболевание».
По последним данным в Китае зафиксировано более 43 тысяч случаев заболевания, выздоровели четыре тысячи человек, более тысячи скончались.
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